Во Львове прошел факельный марш по случаю годовщины со дня рождения Бандеры

Во Львове состоялся факельный марш, приуроченный к 109-й годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Читайте такжеВ Днепре облили краской памятник "участникам установления советской власти" (фото, видео) Как передает корреспондент УНИАН, около полутысячи горожан, среди которых активисты ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора», Добровольческого движения ОУН, общества «Сокол», с национальными флагами и партийной символикой прошли пешей ходой от памятника Вячеславу Чорновилу центром города к памятнику Степану Бандере на площади Кропивницкого.

Участники марша несли зажженные факелы и скандировали: «Слава Украине!», «Герои не умирают - умирают враги!», «Бандера, Шухевич - герои Украины!», «Смерть врагам Украины».

Также сегодня во Львове прошли торжественные мероприятия памяти Бандеры с участием представителей власти и общественности. Возле памятника Бандере состоялось торжественное вече. Руководство области и города возложили цветы к подножию памятника Бандере.

«109 лет тому назад родился борец украинской нации, который поднял флаг, под которым десятки и сотни парней и девушек, взяв оружие в руки, простились с родителями, ушли, и не все вернулись домой. И так же и сегодня выражаем соболезнования тем семьям, которые сядут за праздничный стол без своего сына, отца, брата. Выражаем дань уважения тем ребятам, которые сегодня под флагом Степана Бандеры в окопах и блиндажах, отстаивают нашу соборную независимую Украину ради светлой цели», - подчеркнул в выступлении председатель Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы Олесь Гуменюк.

После завершения выступлений присутствующие в сопровождении хора «Гомон» исполнили государственный гимн Украины и гимн украинских националистов «Зродились ми великої години».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства внутренних дел, 1 января в 20 регионах Украины запланировано проведение 54 массовых мероприятий по случаю годовщины со дня рождения Бандеры, в которых примут участие более 8,4 тыс человек. Охрану порядка во время мероприятий обеспечивают почти 2 тыс. правоохранителей.