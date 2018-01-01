В Житомире продолжается празднование Нового года
Для участников праздника работают рождественская ярмарка, кино под открытым небом, резиденция Святого Николая, каток на Михайловской и рождественский вертеп.
В центре Житомира продолжается празднование Нового года.
Как передает корреспондент УНИАН, основные праздничные мероприятия проходят на площади Королева.
Также житомиряне прогуливаются по улице Михайловской, Большой Бердичевской, угощаются у торговых точек новогодними блюдами, фотографируются возле елки.
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Для участников праздника: рождественская ярмарка, кино под открытым небом, резиденция Святого Николая, каток на Михайловской и рождественский вертеп.
Все эти мероприятия организаторы назвали “Новогодняя ночь на майдане Королева”.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Житомире должны выступить : Светлана Никонорова, Лена Дарк, группы DELICAT, Moraru и ВулБа.
Также к 5 утра житомирян будет развлекать DJ.