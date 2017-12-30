Поездка в США и концерты: украинские звезды рассказали о планах на новогоднюю ночь

На сцене столичного дворца "Украина" состоялась запись праздничного концерта звезд отечественного шоу-бизнеса и студии "Квартал 95". В перерывах между съемками Настя Каменских, Дзидзьо, Олег Винник, Монатик и другие известные музыканті поделились планами на Новый год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В кулуарах Каменских призналась, что на праздник уедет к друзьям в Америку. Дзидзьо и Оля Цибульская намерены встречать Новый год в одном из столичных клубов. Олег Винник также не против поработать в новогоднюю ночь, но за очень большие деньги. "Я посмотрю, есть ли в нашей стране кошельки, чтобы Виннику нарушить новогоднюю ночь. В прошлом году я купался, а в этом году я буду сидеть перед камином со своими друзьями", - заявил он.

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Виталий Козловский встретит 2018-й на сцене одного из клубов в Одессе, а в январе надеется на отпуск. "В какую страну, я еще не знаю, потому что свои отдыхи как-то далеко вперед не планирую", - признался он. Рабочим будет Новый год и для Дмитрия Монатика. "На сцене, как и привык это делать. Я люблю это дело, а с семьей у нас уже выработалась привычка, что Новый год у нас на следующий день", - пояснил он.

Работать под елкой традиционно собираются и артисты студии "Квартал 95". Кого будут развлекать в новогоднюю ночь, они не признаются, а в работе в этот праздник находят позитив. "Это вообще-то неплохо: я иду – стол еще пустой. Прихожу – уже накрыт. Ничего не надо делать", - смеется Елена Кравец. "Вообще не готовлюсь к Новому году. Меня интересует праздник под названием "со второго января". Это отпуск", - пояснил Владимир Зеленский.

Как сообщал УНИАН, самым дорогим украинским исполнителем на новогоднем корпоративе будет Андрей Данилко. Чуть дешевле обойдутся выступления Светланы Лободы и Макса Барских.