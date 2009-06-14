Погода на 15 июня

Завтра в Украине местами пройдут кратковременные дожди, днем 20-25° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 15 июня переменная облачность. Без осадков, только ночью в восточных областях, а днем на северном западе отдельные небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 20-25°, в восточной и южной части 23-28° (в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°).

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°.

14 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23° (в районе Алушты 14°), в Днепре возле Киева 19°.