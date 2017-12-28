Трех харьковчан из числа освобожденных заложников ждет реабилитация

Среди освобожденных вчера украинцев есть трое харьковчан Алексей Кириченко, Андрей Бессараб и Роман Фурсов, сообщает Объектив.

Читайте такжеОсвобожденный из плена боец: радость неполная - не все вернулисьХарьковчанин, доброволец, разведчик при штабе АТО Алексей Кириченко был в тюрьме Макеевки 3,5 года. Его схватили еще в августе 2014 года на Саур-Могиле.

Во время встречи освобожденных в Харькове Кириченко подлагодарил своих родных и всех тех людей, которые поддерживали. "Быть один на один с такой проблемой очень тяжело. Я хочу попросить поддержать людей, чьи родные еще там, за решеткой. Это очень важно", - отметил Кириченко, добавив, что "очень тяжело, когда ты не можешь написать родным, когда проходит месяц, два, три, полгода, а у них нет никакой вести о тебе".