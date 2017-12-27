Мать освобожденного из плена бойца ВСУ потеряла сознание после звонка сына (видео)

Мать освобожденного из плена бойца ВСУ Александра Олейника, который незаконно удерживался на оккупированной территории Донбасса, потеряла сознание во время телефонного разговора со своим сыном.

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"Он позвонил и сказал, что уже тут. Мама потеряла сознание", - сообщает "Апостроф".

Отметим, что Александр Олейник попал в плен боевиков 9 февраля 2015 года, за неделю до трагических событий под Дебальцево. Александр служил в составе 128-й горно-пехотной бригады Вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в районе Майорска Донецкой области состоялось освобождение 74 украинских заложников из тюрем российско-оккупационных бандформирований.