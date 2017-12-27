"Границы нам только мешают": Москаль рассказал о настроениях на Закарпатье

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль опроверг наличие сепаратистских и пророссийских настроений в регионе.

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Об этом он рассказал в интервью свежему номеру журнала «Новое время».

«Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», – отметил Москаль.

По его словам, если в Закарпатье провести референдум о вступлении в ЕС или НАТО, то, во-первых, будет стопроцентная явка, а во-вторых, все поддержат такие инициативы.

«Мы однозначно чувствуем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают. И нет здесь никаких сепаратистских настроений - любой это подтвердит. При этом население очень религиозно. Если ты живешь на Закарпатье и не ходишь в церковь, на тебя смотрят как на дикаря», – объяснил губернатор.

Полный вариант интервью читайте в свежем (48) номере журнала «Новое время».