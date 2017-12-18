"Великий политолог х****в": Москаль пригрозил "набить морду" замминистра

На Закарпатье нет проблемы сепаратизма. Об этом сказал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, комментируя заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки о том, что в регионе фиксируются проявления "мягкого сепаратизма".

"Сепаратизма на Закарпатье не было, нет и никогда не будет. Если господин Тука в силу своей недоразвитости не понимает, что такое национальная символика и государственный флаг Венгрии, пусть не лезет в те дела, которые не связаны с его полномочиями. Мы не вывешиваем здесь флаги "ДНР", "ЛНР" или РФ. Вывешивается символика, разрешенная тремя законами Украины. Безграмотных людей нельзя в правительство пускать", – отметил Москаль в комментарии "ГОРДОНу".

Он подчеркнул, что Закарпатье не находится под оккупацией.

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"Кто такой этот Тука? Он в жизни на Закарпатье не был! Раз он замминистра по оккупированным территориям, пусть выберет себе кабинет в Симферополе, Донецке или Луганске и там сидит и ворнякает, что хочет. Закарпатье не было никем оккупировано. Какого х*ена он сюда лезет? Я где-то его встречу в Киеве и обязательно ему это все выскажу в нелитературной форме. Пусть этот идиот Тука идет и освобождает оккупированные территории, а не разносит сплетни", – заявил губернатор.

По его словам, венгерская община никакой угрозы Украине не несет.

"Проблем с венгерской общиной нет и не было – это все надуманно. Может, Тука – член агентуры ФСБ и расшатывает ситуацию? Что касается вторых паспортов, то прежде всего это проблема Киева, а уже потом Закарпатья. Многие люди из приграничных сел работают в Венгрии врачами, учителями, кем угодно. Никакой угрозы венгры Украинскому государству не несут – их численность от всего населения Украины составляет всего 0,04%. Что вы к ним пристали? Я Туке набью морду, если он еще раз вспомнит о Закарпатье. Великий политолог хренов. Пусть идет наводить порядок на оккупированных территориях", – резюмировал Москаль.

Напомним, 15 декабря заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что в Закарпатской области есть проявления так называемого мягкого сепаратизма.