В Житомире отметили Международный день людей с инвалидностью

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в Житомирском городском дворце культуры 30 ноября состоялись торжества по случаю Международного дня лиц с инвалидностью, где грамоты и благодарности исполнительного комитета получили наиболее активные представители общественных организаций инвалидов.

Также действовала выставка работ, изготовленных людьми с инвалидностью. На ней, в частности, Житомирская городская ассоциация инвалидов представила вышиванки мастериц Марии Зиновчук и Олеси Бахур.

Напомним, Международный день инвалидов ежегодно отмечают 3 декабря. Этот день определен для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам и напомнить о обязанность проявлять заботу и милосердие к инвалидам как к наиболее незащищенной части общества.