В Днепре открыли уникальную спортплощадку (фото, видео)
Площадка обошлась в 1 млн грн. Теперь в планах достроить стадион для людей с ограниченными возможностями, который также расположен на территории парка Новокодакский.
В Днепре в парке Новокодакский сегодня открыли уникальную площадку для любителей скалолазания и паркура., сообщает 056.ua.
"Площадь составляет 196 кв м, а сама площадка оснащена специальным резиновым покрытием, которое будет смягчать падение. К тому же, все желающие могут заниматься там абсолютно бесплатно", - отметил президент Днепропетровской ассоциации экстремальных видов спорта Максим Семенов.
Также на территории площадки расположена стена высотой в 3 м для скалолазания.
Также на открытии присутствовал известный спортсмен, общественный деятель, основатель международного движения Street Workout, борец за здоровый образ жизни Денис Минин. "Основная идеология всего, что делается для города нашего - это популяризация здорового образа жизни и спорта в любом его проявлениях", - отметил он.
Также все желающие прошли мастер-класс по паркуру и могли лично опробовать новый спорткомплекс, а также посмотреть на более умелых паркурщиков.