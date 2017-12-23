В Днепре открыли уникальную спортплощадку (фото, видео)

17:55, 23 декабря 2017
Общество
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Площадка обошлась в 1 млн грн. Теперь в планах достроить стадион для людей с ограниченными возможностями, который также расположен на территории парка Новокодакский. 

056.ua

В Днепре в парке Новокодакский сегодня открыли уникальную площадку для любителей скалолазания и паркура., сообщает 056.ua.

"Площадь составляет 196 кв м, а сама площадка оснащена специальным резиновым покрытием, которое будет смягчать падение. К тому же, все желающие могут заниматься там абсолютно бесплатно", - отметил президент Днепропетровской ассоциации экстремальных видов спорта Максим Семенов.

Также на территории площадки расположена стена высотой в 3 м для скалолазания.

Также на открытии присутствовал известный спортсмен, общественный деятель, основатель международного движения Street Workout, борец за здоровый образ жизни Денис Минин. "Основная идеология всего, что делается для города нашего - это популяризация здорового образа жизни и спорта в любом его проявлениях", - отметил он. 

Также все желающие прошли мастер-класс по паркуру и могли лично опробовать новый спорткомплекс, а также посмотреть на более умелых паркурщиков.

056.ua
056.ua
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