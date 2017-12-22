В Житомире состоялся праздничный концерт "Житомир Рождественский"

Сегодня вечером в центре Житомира состоялся праздничный концерт "Житомир Рождественский". Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, мероприятие провели возле главной елки города, на площади Королева.

В начале праздника организаторы подготовили игровую программу для детей "Елочные затеи". Потом актеры Житомирского областного музыкально-драматического театра имени. Кочерги представили театрализованное действо "Житомир Рождественский" с "ангелами", "чертями", Святым Николаем и играми.

Поздравила Житомирян с новогодними праздниками секретарь Житомирского городского совета Наталья Чиж. В завершение концерта для жителей города выступил этно-группа "Дулибы".