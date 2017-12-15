"Когда он Крым отдаст Украине?": жители оккупированного полуострова озвучили свои вопросы Путину (видео)

Журналисты узнали, о чем в оккупированном Крыму хотели бы спросить президента России Владимира Путина. Опрос провели журналисты Крым.Реалии.

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Так, одни хотели бы спросить о зарплатах учителям, другие - о дорогах, третьи - о том, когда поднимут пенсии. Также многие говорили о социальной незащищенности.

А одна из жительниц полуострова спросила бы Путина, когда он вернет Крым: "Я спросила бы его, когда он Крым отдаст Украине".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.