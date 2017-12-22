В результате масштабной операции в Украине накрыли группу мошенников, обманывавших тяжело больных

Генеральная прокуратура Украины и подразделения Национальной полиции провели в семи городах широкомасштабную операцию с участием почти 500 правоохранителей и ликвидировали преступную организацию. Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеКиберполиция задержала двух киевлян, которые обманули граждан на более чем 100 тысяч гривеньКак отметил Луценко, эта преступная организация обманула более тысячи граждан.

«Во время операции ликвидирована преступная организация, которая в течение 5 лет вводила в заблуждение и обманывала не менее 1200 доверчивых граждан преимущественно из числа одиноких граждан пожилого возраста, поскольку они являются наиболее социально незащищенными и доверчивыми людьми, страдающими различные заболевания», - заявил он.

По его словам, на данный момент задержан лидер организации и высшее руководство.

«Задержан лидер преступной организации и его высшее руководство (всего 10 человек), а также изъято имущества и денежных средств на общую сумму более 5 млн грн. Санкция инкриминируемых подозреваемым статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества», - сообщил он.

Генпрокурор уточнил, что участники организации выдавали себя за иностранных врачей и предлагали новые технологии и несуществующие лекарства для лечения различных заболеваний.

«Преступники, выдавая себя за иностранных врачей, разговаривая с притворным иностранным акцентом, предлагали с помощью вымышленных новейших технологий, в частности спутниковой телефонной диагностики организма, и несуществующих лекарств якобы иностранного производства, осуществить успешное лечение различных заболеваний, в том числе тяжких и неизлечимых (Альцгеймера и Паркинсона)», - написал Луценко.

В то же время, по данным генпрокурора, пострадавшие покупали дешевые отечественные лекарственные средства, с которых была предварительно удалена соответствующая маркировка, или дешевые биологически активные добавки, которые не являются лекарственными средствами.