Украинцев предупредили о возможных задержках рейсов в аэропорту Шарля де Голля на новогодние праздники

Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает украинцев о возможных задержках рейсов в парижском аэропорту Шарля де Голля из-за забастовок сотрудников.

Читайте такжеПриключения налегке: 6 советов для бюджетного и комфортного путешествияОб этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в "Твиттере".

"С 22.12.17 по 5.01.18 (11:00-13:00, 17:00-19:00) в международном аэропорту Орли и Руасси им. Шарля де Голля, Франция, сотрудники наземных служб будут проводить забастовку. В эти дни возможны задержки и отмены отдельных рейсов", - заявили украинские дипломаты.