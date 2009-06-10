На Буковине 6 человек напали на дом депутата

Неизвестные совершили разбойное нападение на депутата Черновицкого областного совета Василия ЛЮБИМСКОГО в селе Чудей Сторожинецкого района.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сам депутат, который сейчас находится в травматологическом отделении Сторожинецкой райбольницы с травмами средней тяжести, нападение было совершено в ночь с 4 на 5 июня в его частном доме.

По словам В.ЛЮБИМСКОГО, около полуночи через систему видеонаблюдения хозяева дома увидели под дверью шестерых мужчин в масках.

Депутат и его сын, взяв ружье и газовый пистолет, приоткрыли дверь, и в этот момент нападающие ворвались в дом. Один из них ударил депутата металлическим предметом по голове.

По словам В.ЛЮБИМСКОГО, падая, он выстрелил в нападающего из ружья, тяжело его ранив. Остальные злоумышленники испугались и убежали. Как позже установили сотрудники милиции, преступники, вероятно, сели в автомобиль в полукилометре от места события и скрылись.

Как сообщил местным СМИ заместитель начальника УМВД, начальник криминальной милиции УМВД Украины в Черновицкой области Ярослав КОЗАК, по состоянию на 9 июня «один из бандитов уже задержан, он житель города Тирасполя (Приднестровье). Есть подозрения, что остальная банда спряталась в лесу. Сейчас ведутся оперативные мероприятия, все общественные организации задействованы, лесники, егери, чтобы их найти".

Пострадавший депутат считает, что это “заказное нападение, связанное с его депутатством”. По его мнению, нападение имело целью «его напугать», поскольку он неоднократно «перекрывал кислород земельным махинациями и сделкам в районе».

В то же время депутатская группа «Справедливость» в Черновицком областном совете (все – бывшие члены фракции БЮТ), в которую входит Василий ЛЮБИМСКИЙ, вчера направила обращение начальнику УМВД Украины в Черновицкой области Георгию ПРОСКУРНЯКУ и прокурору Буковины Йожефа ОРОСУ, в котором, не называя фамилии, обвиняют в организации бандитского налета «известного на Буковине народного депутата Украины».

«Данный инцидент произошел в результате принципиальной депутатской и общественной позиции В.ЛЮБИМСКОГО”, - говорится в обращении, текст которого передан корреспонденту УНИАН.

Члены депутатской группы «Справедливость» Черновицкого облсовета требуют от руководителей правоохранительных структур области «взять под личный контроль расследование и пресечение фактов относительно разного рода преследований, нарушения прав и свобод депутатов и членов их семей».