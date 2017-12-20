На территории Житомирской областной детской больницы освятили камень, где появится часовня в честь Святого Николая
13:33, 20 декабря 2017Общество
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Инициатором возведения часовни для маленьких пациентов и их родных выступила местная союз ветеранов и участников антитеррористической операции.
Освящение памятного камня провел епископ Житомирский и Овручский Паисий / oda.zt.gov.ua
Вчера на территории Житомирской областной детской больницы освятили место и камень, где появится часовня в честь Святого Николая Мирликийского Чудотворца.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, освящение состоялось 19 декабря при участии председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы и заместителя председателя областной государственной администрации Ярослав Лагута.
Инициатором возведения часовни для маленьких пациентов и их родных выступила местная союз ветеранов и участников антитеррористической операции. Когда именно построят часовню, не уточняется.
Освящение памятного камня провел епископ Житомирский и Овручский Паисий.
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