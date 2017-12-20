На территории Житомирской областной детской больницы освятили камень, где появится часовня в честь Святого Николая

Вчера на территории Житомирской областной детской больницы освятили место и камень, где появится часовня в честь Святого Николая Мирликийского Чудотворца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, освящение состоялось 19 декабря при участии председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы и заместителя председателя областной государственной администрации Ярослав Лагута.

Инициатором возведения часовни для маленьких пациентов и их родных выступила местная союз ветеранов и участников антитеррористической операции. Когда именно построят часовню, не уточняется.

Освящение памятного камня провел епископ Житомирский и Овручский Паисий.