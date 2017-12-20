На Житомирщине за период непогоды спасатели освободили из снежных заносов 296 автомобилей и 466 человек
Наиболее сложными оказались участки дорог на юге области.
На Житомирщине за последние двое суток непогоды спасатели освободили из снежных заносов 296 автомобилей, где находилось всего 466 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, вчера, 19 декабря, оперативно-спасательные подразделения области совершили 14 выездов для оказания помощи водителям, попавшим в перипетии погодных условий.
Наиболее сложными оказались участки дорог на юге области. Через затор из грузовиков было временно ограничено движение на 308 и 313 километрах трассы "Кременец – Белая Церковь" в Ружинском районе на 222 километре трассы "Выступовичи – Могилев-Подольский" вблизи села Хажин Бердичевского района.
"В целом, в течение двух суток к ликвидации заторов и оказания помощи водителям на автодорогах Житомирской области привлечено 36 единиц пожарно-спасательной техники высокой проходимости и тяжелой инженерной, а также 131 человек личного состава территориальных подразделений ГСЧС. Из снежных заносов ними высвобождено всего 296 автомобилей, в которых находилось 466 человек", - сказано в сообщении.