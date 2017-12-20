На Житомирщине за период непогоды спасатели освободили из снежных заносов 296 автомобилей и 466 человек

На Житомирщине за последние двое суток непогоды спасатели освободили из снежных заносов 296 автомобилей, где находилось всего 466 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, вчера, 19 декабря, оперативно-спасательные подразделения области совершили 14 выездов для оказания помощи водителям, попавшим в перипетии погодных условий.

Наиболее сложными оказались участки дорог на юге области. Через затор из грузовиков было временно ограничено движение на 308 и 313 километрах трассы "Кременец – Белая Церковь" в Ружинском районе на 222 километре трассы "Выступовичи – Могилев-Подольский" вблизи села Хажин Бердичевского района.

"В целом, в течение двух суток к ликвидации заторов и оказания помощи водителям на автодорогах Житомирской области привлечено 36 единиц пожарно-спасательной техники высокой проходимости и тяжелой инженерной, а также 131 человек личного состава территориальных подразделений ГСЧС. Из снежных заносов ними высвобождено всего 296 автомобилей, в которых находилось 466 человек", - сказано в сообщении.