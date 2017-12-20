Поцелуй, старый IPhone и пижама: что получили депутаты на День святого Николая

На День святого Николая, 19 декабря, украинские народные депутаты дарили родным и получали подарки. Что получили нардепы на праздник рассказали журналисты "ТСН".

"Утром был поцелуй, а вечером посмотрим. Я подарил жене букет цветов. Сладенькое у нас будет вечером – пирог. Мой любимый, яблочный", - рассказал Антон Геращенко.

"Поцелуй при встрече, и, возможно, пылкий поцелуй перед окончанием дня", - выразил надежду нардеп Сергей Евтушок. Более материальный подход продемонстрировал Александр Дубинин. "Жене я подарил iPhone – старый, восьмой. Жена сказала, что для тебя есть два подарочка, они лежат под елкой. Я где-то догадываюсь, что будет. Пижамка какая-то", - признался политик.

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Отдельную категорию депутатов составили те, кто занимался подарками для детей – оказалось, что это не такое уж и легкое для нардепов дело. "Я дал розги от имени Святого Николая. Мне никто ничего не дал в связи с этим. Жду вторую половину дня, чтобы скорректировать ситуацию. Сегодня у моей младшей дочери выступление, я уже два пропустил", - рассказал Сергей Рудык. "Вчера объездила лично несколько супермаркетов игрушек, потому что заказал малой Star Wars, а их сняли с производства, поэтому вынуждена была немного поездить, поискать – забрала последнюю коробку. Старший уже в таком возрасте, что знает: сам себе не подаришь – никто тебе не подарит", - пояснила Татьяна Острикова.

Другую игрушку выбрал себе сын Андрея Тетерука. "Моему младшему сыну 9 лет, и они просто сходят с ума от этих игрушек Beyblade. Дети просто бредят, это сейчас какая-то эпидемия", - считает нардеп.

А вот Елена Сотник пояснила, что вместо мужа подарок получила от его матери. "Сейчас муж в командировке, поэтому он мне точно ничего не мог положить под подушку. А вот моя свекровь подарила очень красивые елочные украшения розового цвета, поэтому у меня в этом году будет розовая елка", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко поскандалил с нардепом от "Оппоблока" Николаем Скориком в прямом эфире и облил его водой.