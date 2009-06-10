9 погибших и 39 спасенных - последствия аварии на шахте им. Скочинского

Сегодня ночью спасатели нашли тела еще трех горняков, судьба четырех - до сих пор неизвестна. Их поиски не прекращаются. В больницах остаются 36 шахтеров.

Спасенные в больницах Донецка рассказывают: немного растерялись, не сразу надели самоспасатели и надышались ядовитым газом.

На шахте подтверждают: накануне выброса в шахте проводились подрывные работы, но уверяют, что технику безопасности не нарушали. В Госгорпромнадзоре же говорят, что накануне аварии запретили добывать уголь на этом участке, поскольку обнаружили ряд нарушений. Предприятие самовольно возобновило работы. Что стало причиной аварии, эксперты выяснят, когда спасатели разберут завалы.

Шестерых погибших горняков похоронят сегодня, еще трех - завтра.

ICTV