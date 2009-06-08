Авария на шахте им. Скочинского: судьба 30 горняков неизвестна

Сегодня в 10.26 в Донецке на шахте им. Скочинского произошел внезапный выброс породы или газово-угольной смеси, судьба 30 горняков неизвестна.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.

Всего на месте аварии под землей находились 53 горняка. Пока известна судьба 23 горняков, которые находятся в шахте и с которыми установлена связь. Судьба 30 остальных шахтеров пока неизвестна.

По словам горноспасателей, место аварии – опережение конвейерного штрека второй западной лавы, горизонт - 1200 метров (отрабатывался пласт угля, имеющий 3-ю категорию по самовозгоранию). На шахте вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме, электроэнергия на аварийном участке отключена, доля метана в исходящем потоке воздуха – более 6%.

На шахту им. Скочинского направлены около 30 отделений горноспасателей.