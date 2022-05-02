Женщина подорвалась на мине в конце марта, свою свадьбу она отпраздновала в больничной палате, где проходит реабилитацию.

Во Львове вышла замуж 23-летняя медсестра из Лисичанска, которая подорвалась на вражеской мине и потеряла обе ноги. Оксана и ее новоиспеченный муж воспитывают двоих детей, однако жениться решили только сейчас. Свадьбу они праздновали в больничной палате.

Об этом сообщается на странице Первого медицинского объединения города Львова в Facebook.

27 марта 23-летняя жительница Лисичанска шла по тропинке, вместе с ней шел ее избранник. В это время раздался взрыв. Женщина шла впереди, под ее ногами разорвалась мина. Лисичанка сильно пострадала. Ей оторвало ноги и четыре пальца на левой руке.

Сначала женщину спасали в Лисичанске, там ей сделали сразу четыре операции. Затем Оксану эвакуировали в Днепр. А неделю назад женщину увезли во Львов. Здесь она будет продолжать реабилитацию и готовиться к протезированию.

"Но жизнь не стоит откладывать на потом, решили Оксана с Виктором, которые за шесть лет так и не нашли времени на брак. И это несмотря на то, что воспитывают двух деток. Обручальные кольца купили во Львове, здесь ей нашли белое платье. Торт испекли волонтеры. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование - в палате нашего Центра хирургии", - рассказали медики.

На видео можно увидеть, как женщина и ее муж кружатся в свадебном танце. Виктор держит свою возлюбленную на руках. Теперь супруги не хотят откладывать жизнь "на потом", они счастливы и не теряют веру на то, что все будет хорошо.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине женился военный с острова Змеиный, который до этого попадал в плен оккупантов.

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