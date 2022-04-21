Бригада врачей сразу приступила к операции, ведь по медицинским показателям необходимо было делать кесарево сечение.

В Лисичанске под обстрелами родился малыш. Врачи приняли роды у 17-летней девушки, ей провели кесарево сечение.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

19 апреля у жительницы Горского во время очередного минометного обстрела начались роды. Военные медики доставили 17-летнюю девушку в Лисичанский родильный стационар.

"Несмотря на неустанный вражеский огонь, бригада врачей сразу приступила к операции, ведь по медицинским показателям необходимо было делать кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 3 кг. 150 г., и ростом 50 см. Сейчас мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь", - сообщается на странице Гайдая.

Также он напомнил, что большинство беременных женщин Луганщины уже удалось эвакуировать в безопасные регионы Украины. А те роженицы, которые остались дома, рожают в роддоме Лисичанской городской больницы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты пытались закрепиться в Рубежном, но потерпели неудачу.

Вас также могут заинтересовать новости: