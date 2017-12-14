НАБУ на взятке задержало главу Дружковского горсуда Донецкой области

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали председателя городского суда Донецкой области на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Также задержан адвокат, который в совершении правонарушения выполнял роль посредника.

«По версии следствия, служитель Фемиды вместе с адвокатом получили неправомерную выгоду за вынесение решения о непривлечении физического лица к административной ответственности», - говорится в сообщении.

При этом сумму взятки не называют.

«Оба лица задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении. Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления», - добавили в НАБУ.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований детективы внесли в ноябре 2017 года на основании обращения граждан.

По данным руководителя организации "Общественный патруль" Дениса Миронова, речь идет о главе Дружковского суда Геннадии Молибоге.

Он отмечает, что Молибог мог получить неправомерную выгоду от агента НАБУ в рамках оперативных действий.

Миронов отметил в комментарии УП, что Молибог более 8 лет возглавляет Дружковский городской суд, и контролировал ход практически всех уголовных дел, которые были в сведении суда.