Детективы НАБУ задержали четырех человек по делу Каськива

Сегодня, 12 декабря, детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины («Госинвестпроект») и ГП «Государственная инвестиционная компания» в сумме 259,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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«Среди задержанных - экс-заместитель главы «Госинвестпроекта», который также был советником директора ГП «Государственная инвестиционная компания»; бывший работник «Госинвестпроекта»; бывший директор ГП «Государственная инвестиционная компания»; директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности», - говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между ГП «Государственная инвестиционная компания», ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». После получения средств, эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам «Госинвестпроекта».

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016 года, после того, как оно было передано из Главного следственного управления МВД Украины.

Также отмечается, что 2 августа в рамках расследования этого уголовного производства детективы НАБУ задержали человека, директора одного из частных предприятий, причастного к хищению 94 млн грн ГП «Государственная инвестиционная компания» в 2012-2014 годах.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив вывел из Украины около 255 млн грн.

Напомним, 1 ноября экс-руководитель Госинвестпроекта Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину.

По данным ГПУ, Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами из госбюджета на сумму около 7,5 млн грн.

В тот же день Печерский райсуд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. грн.

Позже генпрокурор заявил, что Каськив перечислил в госбюджет почти 7,5 млн грн причиненного государству ущерба. Некоторые СМИ писали, что за Каськива внесли залог.

Справка УНИАН. Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В августе 2016 года заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

В марте этого года власти Панамы отказали Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.