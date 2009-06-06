Умер преподаватель Института журналистики Александр Мукомела
00:02, 06 июня 2009Общество
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На 68-м году жизни
Вчера вечером скончался многолетний преподаватель Института журналистики Киевского государственного университета, кандидат философских наук Александр Игнатьевич Мукомела (1941 г.р.). Об этом УНИАН сообщили коллеги Александра Игнатьевича. За время работы на факультете и в Институте журналистики он дал путевку в жизнь более чем 30 поколениям работников печатных СМИ, телевидения и радио.
В последнее десятилетие А.И.Мукомела также много времени отдал восстановлению памяти журналистов, репрессированных за годы советской власти.
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