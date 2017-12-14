В Тернополе почтили ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (фото)

В Тернополе почтили ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге-реквиеме в парке Национального возрождения у памятника жертвам взрыва на ЧАЭС приняли участие представители местной власти и общественности.

«Через страшную трагедию – аварию на ЧАЭС – Украина фактически потеряла часть своей территории, которая стала непригодной для проживания. А ее последствия – тысячи погибших, тысячи искалеченных от якобы мирного атома, который убивал и до этого времени продолжает убивать, к сожалению, наших людей. Десятки тысяч украинцев стали беженцами. Поэтому сегодня нужно откровенно говорить, что это был настоящий геноцид против украинского народа, который делался человеконенавистническим коммунистическим режимом. Поэтому сегодня мы отдаем дань уважения всем тем, кто ценой собственного здоровья и жизни защитил нас и весь мир от последствий Чернобыльской катастрофы. Низкий Вам поклон за мужество, героизм и силу духа, проявленные при преодолении последствий аварии. Вечная память и почет тем, чью жизнь оборвал смертоносный атом», – сказал во время выступления первый заместитель председателя ОГА Иван Крысак.

В целом на Тернопольщине находится на учете 42 тыс. 935 лиц, которым установлен статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, 521 вдова умерших граждан, смерть которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, и 2,4 тыс. непосредственных ликвидаторов аварии.