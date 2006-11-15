К 5 годам приговорен председатель правления ОАО «Сумыгаз»

К 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года и штрафу в 15 тыс. грн. приговорен председатель правления ОАО «Сумыгаз» Николай КУДРЯВСКИЙ.

Как сообщила УНИАН сотрудник ЦОС УМВД в Сумской области Галина КОЖЕДУБОВА, в Сумской области была разоблачена преступная группа, которая использовала теневую схему для минимизации уплаты налогов. Недавно члены одной из таких групп были осуждены решением Зареченского районного суда города Сумы.

Должностные лица ОАО «Сумыгаз», как установило следствие, действуя по преступной схеме, не уплатили в государственный бюджет 500 тыс. грн. Установлено, что эта схема была разработана в городе Николаев. Оттуда в ОАО «Сумыгаз» прибыли представители предприятия ООО «Альянс +», предприниматели решили торговать металлопрокатом, которого в природе не существовало. В частности, по документам ОАО «Сумыгаз» приобрело у общества «Синком» металл на 3,5 млн. грн., что составляет, приблизительно, в материальном измерении 7 железнодорожных составов. Но проверкой установлено, что эта киевская фирма никогда не работала ни с ОАО «Сумыгаз», ни с ООО «Альянс +».

Работниками службы борьбы с экономической преступностью было установлено, что в Николаеве товар оформлялся от имени фирмы-однодневки. Все последующие расчеты проводились векселями по специально разработанной бухгалтерской схеме. Суммарные убытки по делу составляют около 1 млн. грн., из них 500 тыс. не получило государство из-за неуплаты НДС.

В ходе следствия участники группы были арестованы и взяты под стражу. Реальные сроки заключения получили как исполнители, так и соучастники в этом деле, в частности, и председатель правления ОАО «Сумыгаз».