Украину накрыла эпидемия вегетарианства - СМИ

Количество украинцев, отказавшихся от мяса, в основном успешных молодых людей, достигло 2 миллионов и продолжает расти. Об этом пишет в свежем номере журнал Новое время.

Согласно онлайн-гиду для вегетарианцев Happy Cow, где значатся все вегетарианские кафе и рестораны мира, в Украине сейчас более 40 заведений такой направленности. Большая часть из них (20) открыты в Киеве, 6 - во Львове, по 4 - в Одессе и Харькове, 3 - в Днепре.

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Ольга Насонова, президент Ассоциации ресторанов Украины, подтверждает тенденцию цифрами: только в столице за последние три года число заведений для вегетарианцев выросло втрое. При этом вегетарианские блюда не просто широко представлены в меню обычных ресторанов, а зачастую имеют особую пометку или собраны в отдельный раздел.

Предложение появилось в ответ на спрос. Согласно данным зоозащитной организации Открытые клетки, по заказу которой в 2017 году провел исследование КМИС, в Украине общее число вегетарианцев достигло 2 млн - 5 % населения страны. И, похоже, это не предел: в некоторых странах Западной Европы сегодня каждый десятый - вегетарианец.

Как в Украине, так и на Западе главной движущей силой тренда выступает молодежь, которую мотивирует стремление быть модным, вечно молодым и не есть ближних.

“Если в 70-е годы [в моде] был секс, наркотики, рок-н-ролл, то сейчас - фитнес, мюсли, смузи”, - отметила Насонова.

В свою очередь сами вегетарианцы среди причин отказа от пищи животного происхождения далеко не всегда называют моду. Одни считают свою диету жизненной позицией, подразумевающей ненасильственное отношение к окружающей среде, а другие убеждены, что отказ от мяса - это еще и возможность лучше выглядеть и жить дольше.

“Это не мода, это - дух времени”, - уточняет Рудольф Краевский, совладелец общепитовской сети Vegano Hooligano (украинцы могли также заметить его в клипе Океана Эльзы "Не йди").

Бизнес Краевского начинался дома на кухне. Будучи профессиональным режиссером, ради заработка он снимал рекламные ролики по заказу киевского рекламного агентства BelkaStrelka, а ради удовольствия - готовил для сотрудников агентства веганские ланчи. Когда слава о полезной и вкусной еде Краевского вышла за пределы офиса, он сменил профессию - стал веган-поваром и бизнесменом в одном лице, открыв точку быстрого питания Vegano Hooligano.

За шесть лет бизнес разросся до сети из четырех кафе, а также включает в себя сервис по доставке готовых блюд и веганских товаров через интернет.

Растет и количество людей, готовых сознательно ограничивать свой рацион. Знатоки делят их на несколько групп, в первую очередь выделяя вегетарианцев, которые, кроме овощей и фруктов, едят яйца и молочные продукты; веганов, потребляющих пищу исключительно растительного происхождения; и сыроедов, меню которых состоит только из сырых овощей и фруктов. Также называют флекситарианцев - их количество в силу демократичности меню в последнее время особенно быстро растет: флекситарианцы хоть и придерживаются вегетарианской диеты, иногда позволяют себе мясо, а чаще - рыбу.

Светлана Фус, диетолог, эксперт телепроекта "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ, утверждает, что, исключая из рациона мясные продукты, люди лишают себя белка, а это фундамент для организма. Поэтому важно находить ему растительную замену: бобовые - фасоль, чечевица, нут, а также цельные крупы - гречку, пшено, киноа. И если классическое нестрогое вегетарианство, когда в рационе остаются молочные продукты и рыба, опасений для здоровья не представляет, то веганство и сыроедение требуют куда более значимых усилий, чтобы добиться сбалансированного питания.

Тем временем вегетарианство идет по миру семимильными шагами. Например, если в 2006 году в Британии насчитывалось 150 тыс. людей, придерживающихся исключительно растительной диеты, то в 2016-м их стало уже 542 тыс.

Лидером европейского вегетарианства считается Германия. По данным исследовательского агентства Mintel, почти каждый пятый веганский продукт в мире родом из Германии. Берлин, который заслужил славу одного из самых современных и космополитичных городов в мире, теперь все чаще называют “раем для веганов”. В целом в Германии около 60 веганских ресторанов. Для сравнения: в Париже - 24, а в Лондоне - 40.

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