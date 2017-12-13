Потерял сознание, 4 дня не может есть: второй фигурант ДТП в Харькове в суде пожаловался на здоровье (фото)
По словам Дронова, он уже на протяжении четырех дней не может есть, идет отторжение пищи.
Заседание по переизбранию меры пресечения второму участнику смертельной аварии на Сумской может не состояться. Об этом сообщает Misto.KH.UA.
Как сообщал УНИАН, Геннадий Дронов находится в зале суда, но само заседания начать не могут из-за плохого самочувствия. В Киевский райсуд вызвали скорую, сейчас ожидается прибытие медиков.
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По словам самого Дронова, он уже на протяжении четырех дней не может есть, идет отторжение пищи. Также фигурант отметил, что по дороге в суд он потерял сознание. Учитывая это, когда судья спросила, может ли он выдержать заседание, Дронов ответил положительно.
"Если выдержу то да, не выдержу - прошу прощения", - сказал Дронов.
Ранее сообщалось, что суд Харькова продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой.