Потерял сознание, 4 дня не может есть: второй фигурант ДТП в Харькове в суде пожаловался на здоровье (фото)

Заседание по переизбранию меры пресечения второму участнику смертельной аварии на Сумской может не состояться. Об этом сообщает Misto.KH.UA.

Как сообщал УНИАН, Геннадий Дронов находится в зале суда, но само заседания начать не могут из-за плохого самочувствия. В Киевский райсуд вызвали скорую, сейчас ожидается прибытие медиков.

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По словам самого Дронова, он уже на протяжении четырех дней не может есть, идет отторжение пищи. Также фигурант отметил, что по дороге в суд он потерял сознание. Учитывая это, когда судья спросила, может ли он выдержать заседание, Дронов ответил положительно.

"Если выдержу то да, не выдержу - прошу прощения", - сказал Дронов.

Ранее сообщалось, что суд Харькова продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой.