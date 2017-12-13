Потерял сознание, 4 дня не может есть: второй фигурант ДТП в Харькове в суде пожаловался на здоровье (фото)

15:35, 13 декабря 2017
Общество
2716

По словам Дронова, он уже на протяжении четырех дней не может есть, идет отторжение пищи.

Дронов в суде / фото Алена Верекомская, misto.kh.ua

Заседание по переизбранию меры пресечения второму участнику смертельной аварии на Сумской может не состояться. Об этом сообщает Misto.KH.UA.

Как сообщал УНИАН, Геннадий Дронов находится в зале суда, но само заседания начать не могут из-за плохого самочувствия. В Киевский райсуд вызвали скорую, сейчас ожидается прибытие медиков. 

Читайте также"Я никогда больше не сяду за руль": Зайцева в суде обратилась к родственникам погибших в жутком ДТП (фото, видео)

По словам самого Дронова, он уже на протяжении четырех дней не может есть, идет отторжение пищи. Также фигурант отметил, что по дороге в суд он потерял сознание. Учитывая это, когда судья спросила, может ли он выдержать заседание, Дронов ответил положительно. 

"Если выдержу то да, не выдержу - прошу прощения", - сказал Дронов.

Ранее сообщалось, что суд Харькова продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: ДТП в Харькове
Теги: #ДТП в Харькове#ДТП Харьков#Дронову стало плохо#суд Дронов