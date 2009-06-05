Полтавский губернатор пригласил Шварценеггера в Сорочинцы

Власти Полтавской области пригласили на Сорочинскую ярмарку губернатора Калифорнии Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель главы Полтавской облгосадминистрации Андрей БАРАНОВ.

По его словам, сегодня во время проведения учений полтавскими спасателями, за которыми наблюдали представители Национальной гвардии штата Калифорния (США), вице-губернатор от имени председателя облгосадминистрации Валерия АСАДЧЕВА передал приветствие губернатору Калифорнии А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ и пригласил его посетить Сорочинскую ярмарку.

При этом А.БАРАНОВ выразил надежду, что А.ШВАРЦЕНЕГГЕР согласится приехать в Украину на ярмарку.

Как сообщалось, делегация наблюдателей Национальной гвардии штата Калифорния приехала в Полтавскую область 1 июня. Цель визита - обменяться опытом и методикой тушения лесных пожаров.

Национальная Сорочинская ярмарка в этом году состоится с 19 по 23 августа.