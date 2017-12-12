В Москве арестовали активиста из Украины за выходку на выставке фотографа Стерджеса

20:52, 12 декабря 2017
Общество
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Руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии.

Руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии. / Wikimedia Commons

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на восемь суток активиста движения SERB Александра Петрунько, передает The Village.

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Петрунько признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП.  8 декабря активист разлил пахучую жидкость в Центре фотографии имени братьев Люмьер на вновь открывшейся выставке «Без смущения» американского фотографа Джока Стёрджеса.

 Выставка Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер впервые открылась в сентябре 2016 года. Через несколько дней активист движения SERB гражданин Украины Александр Петрунько облил фотографии Стерджеса мочой, объяснив свой поступок «гражданским долгом». Руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии.

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Теги: #выставка Стерджеса в Москве#арестовали украинского активиста