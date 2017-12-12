В Москве арестовали активиста из Украины за выходку на выставке фотографа Стерджеса

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на восемь суток активиста движения SERB Александра Петрунько, передает The Village.

Читайте такжеОккупанты пришли с обыском к крымскотатарскому активисту Османову и задержали его сына

Петрунько признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП. 8 декабря активист разлил пахучую жидкость в Центре фотографии имени братьев Люмьер на вновь открывшейся выставке «Без смущения» американского фотографа Джока Стёрджеса.

Выставка Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер впервые открылась в сентябре 2016 года. Через несколько дней активист движения SERB гражданин Украины Александр Петрунько облил фотографии Стерджеса мочой, объяснив свой поступок «гражданским долгом». Руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии.