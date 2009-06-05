Звезда фильма "Убить Билла" обнаружен мертвым в Бангкоке

Знаменитый партнер Умы Турман по фильму Квентина Тарантино "Убить Билла" Дэвид Кэррадайн (David Carradine) обнаружен мертвым в Бангкоке, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на СМИ и заявление представителя посольства США в Таиланде Майкла Тернера (Michael Turner).

Представитель американского посольства подтвердил информацию о гибели 72-летнего актера, известного также по фильмам "Адреналин-2", "Отступники", телесериалу "Кун-фу", и сообщил, что Кэррадайн скончался в среду или в четверг.

Как сообщает интернет-сайт тайской газеты Nation, актер был найден повешенным в номере отеля Swissotel Nai Lert Park в Бангкоке, куда он во вторник приехал на съемки. По данным издания, Кэррадайн, вероятно, покончил с собой.

Тело актера обнаружил персонал отеля утром в четверг. Съемочная группа не видела Кэррадайна со среды.

По данным СМИ, в ходе предварительного расследования выяснилось, что актер, как предполагается, повесился на шнуре, на которых крепились занавески в номере. Смерть актера наступила по меньшей мере 12 часов назад.

Местная полиция пока не подтвердила, что человек, обнаруженный повешенным в гостиничном номере - именно Кэррадайн.

Дэвид Кэррадайн родился 8 декабря 1936 года в Калифорнии, начал сниматься в кино в 1964 году.

РИА Новости