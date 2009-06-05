Звезда фильма "Убить Билла" обнаружен мертвым в Бангкоке
Кэррадайн найден повешенным
|Дэвид Кэррадайн
Представитель американского посольства подтвердил информацию о гибели 72-летнего актера, известного также по фильмам "Адреналин-2", "Отступники", телесериалу "Кун-фу", и сообщил, что Кэррадайн скончался в среду или в четверг.
Как сообщает интернет-сайт тайской газеты Nation, актер был найден повешенным в номере отеля Swissotel Nai Lert Park в Бангкоке, куда он во вторник приехал на съемки. По данным издания, Кэррадайн, вероятно, покончил с собой.
Тело актера обнаружил персонал отеля утром в четверг. Съемочная группа не видела Кэррадайна со среды.
По данным СМИ, в ходе предварительного расследования выяснилось, что актер, как предполагается, повесился на шнуре, на которых крепились занавески в номере. Смерть актера наступила по меньшей мере 12 часов назад.
Местная полиция пока не подтвердила, что человек, обнаруженный повешенным в гостиничном номере - именно Кэррадайн.
Дэвид Кэррадайн родился 8 декабря 1936 года в Калифорнии, начал сниматься в кино в 1964 году.