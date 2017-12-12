Сегодня в Житомире отметили 80-летие пожарно-прикладного спорта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, поздравил и вручил награды 12 декабря заместитель председателя – руководитель аппарата Житомирской облгосадминистрации Алексей Ясюнецкий.

«От имени главы администрации Игоря Гундича поздравляю вас с этой выдающейся датой. Пожарно-прикладной спорт, как и любой другой спорт, – это здоровье, закалка духа и тела, умение преодолевать трудности и целенаправленно идти к поставленной цели. Ваша работа требует мужества, отваги и выдержки. Это - спорт ради спасения. Желаю вам быть сильными и стойкими. С праздником!», – сказал Ясюнецкий.

Ветераны спорта из разных областей Украины получили знаки отличия от ГСЧС Украины, Почетные грамоты от областной администрации и награды от областного совета.

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Напомним, Сборная Украины, которая защищала честь государства на международной арене, не раз становилась призером чемпионатов Европы и даже мира в этом виде спорта. В Украине в каждой области действуют летние спортивные учебно-тренировочные комплексы по пожарно-прикладному спорту, а также 12 специализированных спортивных учебно-тренировочных комплексов крытого типа, на которых спортсмены оттачивают свое спортивное мастерство.

В общем, за время существования пожарно-прикладного спорта в Украине подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта, 37 мастеров спорта Украины международного класса, около 1000 мастеров спорта Украины и 21 заслуженный тренер Украины.