В Житомире ко Дню города провели фестиваль "Житомирская башня"
В мероприятии приняли участие юные художники, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства.
В Житомире в рамках празднования Дня города сегодня провели художественно - патриотический фестиваль "Житомирская башня". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.
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Речь идет о художественно-патриотический фестиваль талантливых детей и молодежи, посвященный Дню Житомира, который город отмечает в эти выходные.
"Благотворительный фонд "Надежда Есть" совместно с партнерами третий раз презентовал художественное действо на арт-площадке возле исторического памятника – водонапорной башни и художественного центра Житомирской областной филармонии им. С. Рихтера",- отмечают в горсовете.
В мероприятии приняли участие юные художники, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства.
Также состоялся праздничный концерт, где выступили лучшие исполнители народной и эстрадной песни, виртуозные музыканты, хореографические коллективы и мастера художественного слова.