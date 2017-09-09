В Житомире ко Дню города провели фестиваль "Житомирская башня"

В Житомире в рамках празднования Дня города сегодня провели художественно - патриотический фестиваль "Житомирская башня". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

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Речь идет о художественно-патриотический фестиваль талантливых детей и молодежи, посвященный Дню Житомира, который город отмечает в эти выходные.

"Благотворительный фонд "Надежда Есть" совместно с партнерами третий раз презентовал художественное действо на арт-площадке возле исторического памятника – водонапорной башни и художественного центра Житомирской областной филармонии им. С. Рихтера",- отмечают в горсовете.

В мероприятии приняли участие юные художники, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства.

Также состоялся праздничный концерт, где выступили лучшие исполнители народной и эстрадной песни, виртуозные музыканты, хореографические коллективы и мастера художественного слова.