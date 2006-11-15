По Японии ударило цунами
18:05, 15 ноября 2006Общество
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Высота волны - до 2 метров
На северо-восточное побережье японского острова Хоккайдо пришло цунами высотой в 40 сантиметров, сообщает AFP со ссылкой на японскую метеорологическую службу. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.
В то же время, по данным РИА Новости, высота волны в районе японского города Вакканаи составила 2 метра, у города Нэмуро - один метр. В других префектурах - от 30 до 70 сантиметров.
Цунами было вызвано мощным землетрясением, произошедшим в 390 километрах к востоку от российского острова Итуруп на глубине 30 километров.
На Курильских островах и в северо-восточных районах Японии объявлена эвакуация.
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