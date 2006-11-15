По Японии ударило цунами

На северо-восточное побережье японского острова Хоккайдо пришло цунами высотой в 40 сантиметров, сообщает AFP со ссылкой на японскую метеорологическую службу. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.

В то же время, по данным РИА Новости, высота волны в районе японского города Вакканаи составила 2 метра, у города Нэмуро - один метр. В других префектурах - от 30 до 70 сантиметров.

Цунами было вызвано мощным землетрясением, произошедшим в 390 километрах к востоку от российского острова Итуруп на глубине 30 километров.

На Курильских островах и в северо-восточных районах Японии объявлена эвакуация.

Лента.ру