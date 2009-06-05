Мировые цены на нефть значительно повысились
01:25, 05 июня 2009Общество
1955 0
Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 4 июня на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июле составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 68,71 (+2,83) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 68,57 (+2,45) долл./барр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter