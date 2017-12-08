В Одесской области сделали двухметровую елку из карандашей (фото)

В Одесской области из почти 24 тысяч карандашей сделали елку в поселке Доброслав – административном центре Лиманского района.

Об этом Радио Свобода сообщила председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.

По ее словам, учитывая рождественскую звезду, которую еще предстоит сделать, елка в высоту будет достигать 2,5 метра.

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«Карандаши собирали всем поселком», – добавила она.

Людмила Прокопечко рассказала, что на создание необычного новогоднего дерева вдохновил подарок, который в прошлом году сделали воспитанники местного детского сада, – тогда дети сделали елочку из цветных карандашей, но значительно меньшую по размерам.

Как сообщается, накануне Дня Святого Николая елку установят на одной из площадей Доброслава. Для фиксации рекорда в Доброслав должны приехать представители Национального реестра рекордов.