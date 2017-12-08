На Днепропетровщине боевика "ДНР" приговорили к пожизненному заключению

Добропольский горрайонный суд Донецкой области назначил наказание ранее судимому жителю Донецка в виде пожизненного лишения свободы за совершение ряда преступлений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, которая осуществляла процессуальное руководство по делу, решение было принято судом 6 декабря.

Следствием установлено, что освобожденный из мест лишения свободы житель Донецка, не воспринимая государственную власть в Украине, вступил и участвовал в террористической организации «ДНР».

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В частности, в декабре 2014 года во время выполнения диверсионно-разведывательного задания в с. Водянское Донецкой области этот человек, с целью незаконного завладения транспортным средством, зашел в частный дом жителя села и заставил последнего отдать автомобиль. Далее злоумышленник произвел несколько выстрелов в голову хозяина и его жены, нанеся им несовместимые с жизнью ранения, после чего скрылся с места преступления. Похищенный автомобиль злоумышленник в дальнейшем бросил во время боевого столкновения с украинскими военными подразделениями.

«Возвращаясь на территорию, подконтрольную так называемой «ДНР», обвиняемый встретил патруль Государственной пограничной службы Украины. Во время проверки документов подсудимый произвел четыре выстрела в голову пограничника из пистолета Макарова. Злоумышленник выполнил все действия, направленные на убийство военнослужащего, но последнем была вовремя оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой доказано, что подсудимый без предусмотренного законом разрешения хранил 5 пистолетов Макарова, не менее 32 патронов и не менее 10 гранат разного типа. Часть оружия он незаконно носил при себе, а другую - передал членам террористической организации «ДНР».

По данным прокуратуры, он был задержан 5 января 2015 года.

Суд признал виновным гражданина в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ст.348, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.289 и ч .1 ст.263 УК Украины (умышленное убийство; завершенное покушение на убийство военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и государственной границы, создание террористической организации; незаконное завладение транспортным средством; незаконное приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), и назначил злоумышленнику наказание в виде пожизненного лишения свободы.