В Польше украинцу за убийство земляка грозит пожизненный срок

В Польше предъявили обвинение в убийстве украинцу, напавшему с ножом на своего земляка; задержанному беглецу грозит пожизненное лишение свободы.

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Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на окружную прокуратуру в Гданьске.

Согласно сообщению, в среду вечером, 1 ноября, в Гданьске в результате ножевых ранений скончался 49-летний гражданин Украины. В тот же вечер полиция задержала четырех участников инцидента, однако главный подозреваемый скрылся. Его задержали на следующие сутки в Медыке, на границе с Украиной.

Как сообщили в прокуратуре, оба мужчины были знакомыми. Жертва помогла своему коллеге прибыть в Польшу на работу. Между ними произошла ссора, которая и довела до нападения.

Следователи обратятся с ходатайством о применении временного ареста в отношении виновника. 38-летнему убийце грозит пожизненное лишение свободы.