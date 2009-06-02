Студенты пугают Тимошенко безработными бакалаврами

Студенческие организации выступают против намерений Кабинета министров Украины утвердить уменьшение объемов приема на учебу в государственные высшие учебные заведения в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Студенческой защиты и Национального студенческого союза, на завтрашнем заседании правительство дополнительно собирается лишить права получать высшее образование за государственные средства около 10% студентов.

В пресс-службе отметили, что проектом постановления Кабмина „О государственном заказе на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, повышения квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) для государственных нужд в 2009 году” предусматривается на подготовку специалистов (на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра) принять 74,8 тыс. чел., в том числе на дневную форму обучения – 57,8 тыс. чел., или на 10,4% и на 10,3% меньше, чем в 2008 году. На подготовку магистров (на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра) предусматривается принять 35,7 тыс. чел., в том числе на дневную форму обучения – 29,7 тыс. чел., или соответственно на 9,2% и на 8,8% меньше, чем в 2008 году.

По словам президента Национального студенческого союза Украины Анатолия ИГНАТОВИЧА, последние несколько лет в Украине наблюдался значительный рост количества лиц, которые зачислялись на образовательно-квалификационный уровень бакалавра.

"В этом и последующих годах мы будем наблюдать тенденцию, когда количество лиц, которые будут получать диплом бакалавра, значительно будет расти по сравнению с предыдущими годами. Однако бакалавры и до сих пор практически не воспринимаются на рынке труда, поэтому нынешние студенты, которым не удастся получить полноценное образование (специалиста или магистра), в лучшем случае могут увеличить статистику безработных, а в худшем, – пополнить ряды преступников”, - отметил А.ИГНАТОВИЧ.

“В случае принятия правительством окончательного решения о сокращении государственного заказа на подготовку специалистов и магистров, общественная инициатива „Студенческая защита” будет инициировать конституционное представление народных депутатов с целью определения законности решения правительства. Не имеет будущего страна, в которой правительство пытается залатать бюджетную дыру за счет студентов”, - считает координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.