Миллер: невозможно говорить о каком-либо отключении Украины от газа!

Отключение газа Украине после подписания десятилетнего контракта о поставках невозможно, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам рабочей встречи с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом Дубиной во вторник в Москве. "После подписания "Газпромом" десятилетнего контракта на поставку газа говорить о каком-либо отключении Украины невозможно! Даже если дело дойдет до перехода на предоплату, "Нафтогаз" сам будет решать, сколько получить газа", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, будет ли "Газпром" в случае нарушения условий оплаты прекращать поставки газа для украинских потребителей. "Сколько оплатят - столько и получат. Какое же это отключение?", - добавил глава российского газового холдинга. Как отметил Миллер, "пока по-прежнему нет ясности с тем, сможет ли "Нафтогаз Украины" своевременно и полностью оплатить счет за поставки газа в мае.

РИА новости