Генпрокуратура искала убийцу Ерохина, а нашла компромат на Луценко

Генеральная прокуратура Украины обнаружила факт коррупционных деяний в работе Луценко, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОП Романа Ерохина.

Об этом сегодня в вечернем выпуске новостей телеканала «1+1» заявил заместитель генпрокурора Украины, который курирует следствие по этому делу, Ренат КУЗЬМИН.

«Расследуя это дело, мы столкнулись с очень серьезными фактами коррупции в правоохранительных органах», - сказал он, добавив при этом, что расследование «этого дела, я обещаю, будет очень интересным, точнее результаты его».

Объясняя это свое высказывание, Р.КУЗЬМИН отметил, что «…в ходе расследования следователем установлены факты совершения коррупционного правонарушения министром внутренних дел». «Речь идет, - отметил Р.КУЗЬМИН, - о незаконном присвоении специальных званий офицерскому составу руководства МВД. Речь идет о незаконной выдаче боевых пистолетов гражданам, которые не имеют права на ношение оружия. Ну и много другого…».

В то же время в МВД отказались сейчас комментировать информацию, которую представил Р.КУЗЬМИН.

Как стало известно УНИАН из источников, приближенных к Генпрокуратуре, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО было составлено два протокола о совершении коррупционного правонарушения. Оба этих протокола, как отметил собеседник агентства, составлены следователям Генпрокуратуры. Сегодня министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО с ними был ознакомлен. И завтра, как ожидается, эти протоколы будут направлены в Печерский райсуд города Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением центров конвертаций. Он был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных центрах конвертации.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина.

Через несколько дней милиция задержала ключевого фигуранта в деле об убийстве полковника – бывшего работника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

Кроме того, 12 октября МВД Украины объявило в межгосударственный розыск бывшего сотрудника ГНА г. Киева С.БИДУ, обвиняемого в совершении убийства Р.Ерохина.