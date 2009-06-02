Среди пострадавших в результате взрыва в Мелитополе - двое детей

Количество пострадавших в результате взрыва в отделении "Ощадбанка" в Мелитополе Запорожской области увеличилось до 25 человек, среди них 2 детей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Запорожской области.

На место происшествия выехали руководители ГУМВД и прокуратуры области, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа в полном составе. Дополнительная информация будет предоставлена позже. Расследование проводит Мелитопольский горотдел милиции.

Ранее МЧС сообщало о 21 пострадавшем, из которых 5 госпитализированы в больницу. Остальные люди обращались за медицинской помощью, получив ранение разбитым стеклом.

Как сообщает издание "Мелитопольские новости", перед взрывом в помещение сберкассы зашли двое мужчин с пакетами в руках. Один из них оставил пакет у входа в помещение, второй – в самом помещении. После их ухода прогремели взрывы.