На Львовщине обнаружен арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны

В городе Судовая Вишня Львовской области местными жителями было обнаружено 13 артиллерийских снарядов калибра 75 миллиметров.

В городе Судовая Вишня Львовской области, расположенного вблизи украинско-польской границы, обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны. Читайте такжеВ селе на Николаевщине нашли и уничтожили более 60 авиабомб Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 2 декабря на расстоянии около 200 метров от жилых домов на ул. Зеленой местными жителями было обнаружено 13 артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Пиротехники изъяли артснаряд для обезвреживания. Происхождение боеприпасов устанавливается. Город Судовая Вишня входит в 30-километровой пограничной зоны.

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