На Житомирщине уничтожили 5 боеприпасов времен прошлых войн

10 июля группа пиротехнических работ Управления ДСНС Житомирщины уничтожила 5 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Все находки обнаружены в Коростенском районе, сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

9 июля вблизи села Горшчик местный житель, собирая грибы в лесу, наткнулся на боеприпасы. Специалисты ГСЧС идентифицировали находки как 2 артиллерийских снаряда калибром 120 мм.

Еще одно сообщение этого же дня поступило из села Ушица. Там человек на окраине населенного пункта увидел в лесополосе возле дерева неизвестные предметы. Об этом крестьянин сообщил в Службу спасения «101».

Находками оказались 2 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 82 – миллиметровая минометная мина. Специалисты предполагают, что местные искатели металла отыскали боеприпасы, но не смогли сдать их в металлолом, поэтому и оставили кое-где.