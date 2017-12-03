Во Львове неизвестные свалили памятник коммунисту Великановичу

Во Львове неизвестные в ночь на 2 декабря демонтировали памятник члену Компартии Западной Украины Юрию Великановичу.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, 2 декабря в полицию поступила информация от жителей ул. О.Мишуга о том, что ночью неизвестные повалили с постамента бронзовый памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу.

Как выяснилось на месте происшествия, злоумышленники спилили памятник с постамента и бросили рядом. На постаменте они оставили надпись красной краской "Коммуняку вон".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Памятник передан на баланс коммунального предприятия.

Справка. Юрий Великанович родился в 1910 году в городе Турка Львовской области. Член Коммунистической партии Западной Украины, участник революционных событий в Испании. Был смертельно ранен в бою на реке Эбро в 1938 году.

В 1982 году во Львове Великановичу был установлен памятник работы скульптора Феодосии Бриж, а одну из улиц назвали его именем. После обретения независимости в 1991 году улица была переименована.

В 2010 году вандалы отпилили голову памятника Великановичу. В дальнейшем памятник был реставрирован.