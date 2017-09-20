"Ихтамнет": Порошенко показал на Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков (фото)
На Совбезе ООН президент Украины указал на очередное доказательство агрессии РФ на Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке продемонстрировал военные билеты российских захватчиков в качестве доказательства того, что РФ поддерживает террористов на Донбассе.
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Соответствующее фото в своем Twitter опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Президент продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков", - говорится в его сообщении.
Порошенко заявил, что "очередное доказательство - это удостоверения российских офицеров и солдат (президент продемонстрировал соответствующие документы, - УНИАН.), некоторые из которых уже находятся в украинских тюрьмах, за их незаконные действия по оккупации украинской земли".
Президент продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков. pic.twitter.com/7FAYOBTaqW— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 20, 2017
Ранее Порошенко подтвердил запрос Украины в Совет безопасности ООН по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе.