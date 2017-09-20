"Ихтамнет": Порошенко показал на Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков (фото)

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке продемонстрировал военные билеты российских захватчиков в качестве доказательства того, что РФ поддерживает террористов на Донбассе.

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Соответствующее фото в своем Twitter опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Президент продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков", - говорится в его сообщении.

Порошенко заявил, что "очередное доказательство - это удостоверения российских офицеров и солдат (президент продемонстрировал соответствующие документы, - УНИАН.), некоторые из которых уже находятся в украинских тюрьмах, за их незаконные действия по оккупации украинской земли".

Президент продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков. pic.twitter.com/7FAYOBTaqW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 20, 2017

Ранее Порошенко подтвердил запрос Украины в Совет безопасности ООН по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе.