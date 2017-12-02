В Ивано-Франковской области срубили 90-летнюю главную елку Украины (фото)

Сегодня, 2 декабря, возле города Богородчаны Ивано-Франковской области лесники срубили главную новогоднюю елку страны, которая будет установлена на Софийской площади в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, высота елки - 28,5 метров, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.

После того, как елку спилили, ее переместили на "КрАЗ". Планируется, что в воскресенье главную елку страны повезут в Киев. Лесники отмечают, что после Революции достоинства это уже четвертая елка, которую из Богородчан отправляют в Киев.

Как сообщал УНИАН, год назад на Софийскую площадь в Киеве приехала 26-метровая главная елка страны. Ее привезли из села Вишневцы Ивано-Франковской области.