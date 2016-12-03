В Киев приехала главная елка Украины (фоторепортаж)

Ее привезли из села Вишневцы Ивано-Франковской области.

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Как сообщалось, с доставкой она стоит около 47 тысяч гривен.

Ее ветви украсят 1 тысячей яворовских игрушек, сверху будут спиралью спадать гирлянды, длина которых в целом составит 3 километра, также на елке будет 42 тыс. фонариков. Среди игрушек будут и символы 2017 года – петушки. Игрушки будут красно-зелено-золотистой палитры цветов. Всего на елке будет 15 различных видов украшений. Их можно будет увидеть 8 декабря, когда начнут украшать елку.

После праздников хвою из карпатской елки передадут в зоопарк, а ствол распилят на доски и отдадут художникам.