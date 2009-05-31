39-летний житель Житомирщины продавал в рабство односельчан

Житомирская милиция разоблачила 39-летнего жителя области, который продавал односельчан в трудовое рабство в Чехию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВС Украины в Житомирской области.

“Злоумышленник получал за продажу бригады из четырех людей для работы на предприятии около 2 тыс. евро”, - отметил начальник отдела по торговле людьми УМВД Михаил СОРОКА.

По его словам, жертвами злоумышленника стали работники-мужчины.

Как рассказал один из четырех пострадавших, приехав к месту назначения, они встретили еще четыре своих односельчанин, прибывших сюда ранее. Предприятие расположено на отдаленном хуторе, за 15 км к ближайшему населенному пункту, огражденное по периметру, под круглосуточной охраной. Отдельно расположены домики для работников, в целом их там около 20 человек – все выходцы с Украины, срок действия туристических виз которых давно закончился, а следовательно, фактически уже нелегальных мигрантов.

М.СОРОКА уточнил, что самую большую угрозу для работников составляло оборудование, на котором приходилось работать. Подобные предприятия относятся к категории повышенной опасности и требуют усиленных мероприятий по соблюдению техники безопасности. Однако на этом производстве отсутствовали условия охраны труда.

По словам начальника отдела, при получение травмы лечение проводилось у четко определенного врача дома за счет работника. “42-летний Виталий в результате несчастного случая потерял два пальца правой руки, однако охранники после предоставления ему первой медицинской помощи отвезли в один из городов Чехии и оставили вблизи метро – без денег и документов”, - рассказал М.СОРОКА.

Он уточнил, что “такие заработки длились около 8 месяцев, пока работники не устроили бунт, после которого их отпустили без всяких материальных выплат. На то время каждый из них за установленной системой оплаты и наложения штрафов уже сам задолжал предприятию”.

Как объяснил страж порядка, сложность раскрытия подобных преступлений заключается, с одной стороны, в их скрытности, а с другого – в низкой правовой осведомленности наших сограждан.

“Ни один из пострадавших, пока не пересек границу, не знал о существовании в Чехии криминальной ответственности за нарушение срока туристической визы, а это стало главным рычагом работодателей для шантажа работников. Более того, ни один из работников после сложного возвращения домой не обратился в милицию для прекращения деятельности односельчанина, который продолжал вербовать людей в трудовое рабство”, - отметил М.СОРОКА.

Сейчас относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное действие по отношению к человеку) Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

Расследованием уже установлены 8 фактов продажи этим злоумышленником людей в трудовую эксплуатацию.